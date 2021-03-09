Москва, 9 марта, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Об этом 9 марта сообщается на сайте правительства.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

«Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стаже работы сейчас будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство труда разработало проект постановления правительства России, согласно которому вносятся изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом чего досрочно назначается страховая пенсия по старости. Данные изменения затронут работников, для которых необходимо проходить курсы повышения квалификации постоянно.

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