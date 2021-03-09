Донецк, 9 марта 2021, 10:29 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 47 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 9 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 17 мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.
В результате обстрелов в посёлке Старомихайловка зафиксированы повреждения десяти домов. В основном пострадали кровли и фасады зданий, повреждена одна линия электропередачи. Обошлось без жертв.
Напомним, сутками ранее в ДНР зафиксировали четыре обстрела со стороны украинских формирований. Применялись, в частности, 82-мм и 120-мм миномёты.
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