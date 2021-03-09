Саратов, 9 марта 2021, 11:10 — REGNUM В Саратовской области не будут взимать плату за посещение особо охраняемых природных территорий. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Всего на территории области располагается 85 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Среди них — природный парк «Кумысная поляна», памятники природы «Кудеярова пещера», «Нижне-Банновский» (Утес Степана Разина), «Куриловская тюльпанная степь», Саратовский городской парк культуры и отдыха.
Ранее ИА REGNUM сообщало, шесть новых особо охраняемых природных зон (ООПЗ) появятся на территории Татарии. Всего в регионе функционируют 190 особо охраняемых природных зон.
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