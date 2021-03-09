Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге назначен новый глава Чкаловского района. Им стал Евгений Шипицын, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновник родился в Свердловске 9 ноября 1962 года. Имеет два высших образования, в том числе военное. В 1980—2011 годах служил в Вооружённых силах. А в феврале 2011 года стал замглавы Администрации Чкаловского района.

О новом назначенце также известно, что он награждён двумя орденами СССР, женат и имеет двоих детей. Ранее район возглавлял Вячеслав Мишарин, который покинул должность в феврале.