Белогорск, Амурская область, , 10:25 — REGNUM В Белогорске Амурской области 39-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть его сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствием установлено, что обвиняемый распивал с женщиной алкогольные напитки в ночь на 30 сентября 2020 года в доме по улице Садовой. Под утро алкоголь закончился и мужчина предложил продолжить банкет, но сожительница отказалась дать деньги на новую порцию алкоголя. Из-за этого произошла ссора. Мужчина жестоко избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Обвиняемый в ходе следствия полностью признал свою вину. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии в ночь на 8 марта произошло двойное убийство. В одном из частных домовладений обнаружены тела двоих человек со следами пулевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.