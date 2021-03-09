Джакарта, , 10:25 — REGNUM Правительство столицы Индонезии Джакарты продлило ограничения по коронавирусу до 22 марта 2021 года, сообщает Antara.

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«Правительство Джакарты снова продлевает ограничения до 22 марта 2021 года в связи с празднованием Балийского Нового года», — заявили в управлении здравоохранения провинции Джакарты.

«Уменьшение числа активных случаев является результатом нашей совместной работы», — отметили в управлении здравоохранения.

Во время религиозных праздников, а именно Исра и Мирадж и Балийского Нового года, жителей Индонезии призвали не выезжать за город и воздерживаться от посещения людных мест», — заявил губернатор Джакарты Аниес Басведан.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии официально выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca.

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