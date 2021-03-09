Москва, , 10:38 — REGNUM Памятник поэту Сергею Есенину в Москве ожидает реставрация. Об этом 9 марта сообщается на сайте столичного департамента культурного наследия.

Проект реставрации находится в Мосгорнаследии В ходе работ монументу, расположенному на Есенинском бульваре в столице, планируется вернуть исторический облик.

«Реставрация памятника Сергею Есенину запланирована на 2022 год. Эта знаменитая бронзовая фигура никого не оставляет равнодушным. Юный задумчивый поэт изображен в сапогах и косоворотке, подпоясанной шнурком», — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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