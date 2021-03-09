Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Фильм режиссёра южнокорейского происхождения Ли Исаак Чана «Минари» удостоен двух наград ежегодной премии «Выбор критиков» (Critics Choice Awards). Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, фильм признан «Лучшим фильмом на иностранном языке», а юный актёр Алан Ким стал победителем в категории «Лучший молодой актёр».

Известно, что главная награда «Лучший фильм» досталась драме «Земля кочевников» Хлои Чжао. А сама режиссёр китайского происхождения удостоена награды «За лучшую режиссуру».

Премия «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) присуждается американской Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний с 1995 года. В 2021 году церемония вручения премии проводилась в смешанном формате из-за сложных эпидемиологических условий.

Читайте также: В США назвали лауреатов кинопремии «Выбор критиков»

Картина «Минари» повествует о семье корейских эмигрантов и жизни семилетнего мальчика, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действия — середина 1980-х годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Минари» номинировали на премию «Выбор критиков»