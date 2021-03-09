Москва, , 10:21 — REGNUM Ситуация на внутреннем валютном рынке после праздничных выходных остается стабильной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Подарок» от ОПЕК+ в виде отсутствия пересмотра квот на добычу нефти в апреле вкупе с обострением конфликта между Саудовской Аравией и хуситами удерживают цены на нефть вблизи $69 по сорту Brent.

Это позволяет национальной валюте сдержанно воспринимать дальнейшее ослабление привлекательности развивающихся рынков из-за роста доходностей гособлигаций США и угрозы расширения санкций.

Курс доллара растет на 0,3% до 74,45 руб. и остается запертым в коридоре 73−75 руб. Курс евро снижается на 0,25% до 88,30 руб. к новому минимуму в этом году из-за снижения eur/usd.

Если в долларе в зависимости от характера санкций можно ожидать сохранения статус-кво, то евро может и дальше продолжить дешеветь в свете установившихся тенденций на международном валютном рынке.

В то же время 9 марта из-за локальной перепроданности к концу вечера скорее можно ожидать возврата доллара и евро к отметкам закрытия предыдущей недели — 74,25 руб. и 88,50 руб. соответственно.

Сегодня важных данных не ожидается. Голосование в нижней палате Конгресса США по поводу нового пакета стимулов на $1,9 трлн может быть отложено до 10 марта.

В этот же день выйдут свежие оценки потребительской инфляции в этой стране, которые будут иметь огромное влияние с точки зрения адекватности текущих инфляционных ожиданий и перспектив монетарной политики ФРС в преддверии заседания 17 марта.

Внутренним фактором для рубля останутся ожидания новых санкций, которые были анонсированы Вашингтоном в течение «ближайших трех недель» вместе с проведением кибератак на внутренние системы российских властей.

Вместе с ситуацией на юго-востоке Украины эти события предопределят степень урона инвестпривлекательности рубля, который остается крайне интересным, если учитывать текущие цены на нефть», — считает эксперт.

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