Волгоград, , 10:28 — REGNUM Леденец диаметром один метр приготовят в Волгограде на городском празднике #Волгоград.ШирокаяМасленица. Гуляния пройдут 14 марта в парке «Царицынском», сообщает пресс-служба мэрии.

Интерактивные площадки, посвящённые проводам зимы, представят районные учреждения культуры. На протяжении всего праздника в парке будут печь блины, проводить эстафеты, организуют мастер-классы и фотозоны, для зрителей выступят творческие коллективы районных учреждений культуры Волгограда. В конце праздника кулинары собираются приготовит гигантский леденец — на глазах у зрителей сделать сладость диаметром один метр.

Праздничная программа пройдёт с 12:00 до 17:00.