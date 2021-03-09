Гонолулу, США, , 10:23 — REGNUM Обязательную эвакуацию населения из-за риска «неминуемого прорыва» в результате ливней дамбы Каупакалуа (Kaupakalua) в округе Гавайев Мауи объявили местные власти. Об этом 9 марта сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

«Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о неминуемой угрозе разрушения дамбы Каупакалуа … ожидается опасное для жизни наводнение и значительный ущерб имуществу в районах Хайку и Паувела ниже по течению от дамбы. Власти округа Мауи объявили эвакуацию в опасных зонах», — говорится в сообщении.

Также указывается, что уровень воды из-за сильных ливней поднялся до вершины дамбы и добавляется, что власти открыли несколько убежищ, в которых будут размещаться эвакуированные.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 1 марта 2021 года в стране произошло 657 стихийных бедствий.