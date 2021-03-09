Ярославль, , 10:19 — REGNUM Власти Ярославля считают, что справились с последствиями февральских снегопадов и ледяного дождя. Теме уборки улиц города был посвящён вопрос традиционного общегородского совещания в мэрии, которое прошло 9 марта.

Уборка Ярославля City-yaroslavl.ru

С докладом об уборке выступил глава МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов. В докладе была отражена благостная картина уборки ярославских улиц. Степанов заявил, что для ликвидации последствий непогоды была привлечена дополнительная техника муниципальных и частных предприятий.

Мэр Ярославля Владимир Волков не стал спорить с подчинённым. Он также полагает, что коммунальщики поработали «неплохо».

"Сейчас в приоритете по дорогам первая и вторая категория и все-таки межквартальные проезды. Неплохо поработали, хотя ещё много мест, где нужно и грейдировать, и так далее, мы их все знаем, в ежедневном формате отрабатываем. Сейчас особое внимание нужно обратить на тротуары», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Мэр Ярославля призвал подчинённых готовится к предстоящей оттепели.

«Самое главное — в связи с погодными условиями к концу недели плюсовые температуры наступают. Особые внимание на места концентрации и скопления воды. У нас не весь город, к сожалению, оборудован ливневой канализацией», — заявил мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после снегопадов в середине февраля возникли большие проблемы с уборкой улиц, выросло количество ДТП. В марте ярославцы продолжают жаловаться на колеи на дорогах, лёт и снежный накат.

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