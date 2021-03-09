В Ярославле ликвидировали последствия снегопадов и ледяного дождя
Ярославль, 9 марта, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Власти Ярославля считают, что справились с последствиями февральских снегопадов и ледяного дождя. Теме уборки улиц города был посвящён вопрос традиционного общегородского совещания в мэрии, которое прошло 9 марта.
С докладом об уборке выступил глава МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов. В докладе была отражена благостная картина уборки ярославских улиц. Степанов заявил, что для ликвидации последствий непогоды была привлечена дополнительная техника муниципальных и частных предприятий.
Мэр Ярославля Владимир Волков не стал спорить с подчинённым. Он также полагает, что коммунальщики поработали «неплохо».
Мэр Ярославля призвал подчинённых готовиться к предстоящей оттепели.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после снегопадов в середине февраля возникли большие проблемы с уборкой улиц, выросло количество ДТП. В марте ярославцы продолжают жаловаться на колеи на дорогах, лёд и снежный накат.