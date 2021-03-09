Краснодар, , 10:19 — REGNUM Скончался советник мэра Краснодара и член экспертного совета Минстроя РФ по комфортной среде Александр Водяник. Об этом в telegram-канале сообщил градоначальник кубанской столицы Евгений Первышов.

«Он был одним из ведущих специалистов в России по вопросам формирования комфортной городской среды и зеленого каркаса. В марте 2019 года из Ростов-на-Дону я пригласил его для координации, подготовки и реализации в Краснодаре проектов благоустройства. Александр Рифатович внёс большой вклад в развитие города, приложил максимум усилий к тому, чтобы он стал удобнее для жителей. Помогал качественно решать задачи по формированию современной комфортной среды и «зеленого каркаса» на уровне лучших мировых практик», — отметил мэр кубанской столицы.

Александр Водяник в разные годы работал в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону), возглавлял городское производственное управление по благоустройству и озеленению Ростова-на-Дону, учредил научно-исследовательский центр экологических ресурсов «ГОРО», в 2005 году возглавил Ботанический сад Ростовского государственного университета (ныне ЮФУ).