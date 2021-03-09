Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по итогам января 2021 года к аналогичному прошлогоднему периоду рождаемость упала на 14,3%, что выше, чем в среднем по России (-10,3%). Максимальный спад зарегистрирован в Пензенской области, минимальный — в Чувашии. Такие сведения публикует Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Приволжском федеральном округе в январе 2021 года родились 19 148 детей, что на 3195 меньше, чем было в январе прошлого года. Рождаемость упала на 14,3%. Отметим, что в целом по стране в январе рождаемость сократилась на 10,3%.

За один месяц больше всего детей родились в Башкирии (2882 ребёнка), Татарии (2835 младенцев), Самарской области (1927 детей). Топ-5 замыкают Прикамье и Самарская область, где появились на свет соответственно 1868 и 1855 младенцев.

Меньше всего детей в январе родились в Мордовии — 397. Далее идут Марий Эл (449 младенцев), Пензенская область (648 детей) и Ульяновская область (762 ребёнка).

По итогам января ни одному из регионов Поволжья не удалось добиться повышения рождаемости. Минимальное снижение рождаемости за указанный период зарегистрировано в Чувашии — 5,3%.

Наибольший спад по сравнению с январём 2020 года отмечен в Пензенской области (-20,6%). В группе аутсайдеров также Самарская область (-17,2%), Марий Эл (-16,9%), Мордовия (-16,6%), Татария (-15,7%). Выше, чем в среднем в Поволжье, спад рождаемости также отмечен в Удмуртии (-15%) и Оренбургской области (-14,5%).

Что касается других регионов, то в Кировской области рождаемость в январе упала на 14,1%, в Башкирии — на 14%, в Нижегородской области — на 13,2%, в Ульяновской области — на 13,1%, в Саратовской области — на 12,7%, Пермском крае — на 11,9%.

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