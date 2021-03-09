Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM Стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке в Казахстане в феврале 2021 года увеличилась на 3,1%, сообщили 9 марта в бюро национальной статистики республики.

Новостройки за месяц подорожали на 1,2%, аренда жилья — на 1,6%. В годовом выражении цены на вторичном рынке выросли на 20,3%, на новостройки — на 8%. Аренда подорожала за год на 11,3%.

По состоянию на 1 марта 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке составляла 322 968 тенге ($769), на вторичном рынке — 252 358 тенге ($601).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года ввод жилья в Казахстане планируют довести до 17 млн кв. метров. Это на 11% больше, чем в 2020 году.

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