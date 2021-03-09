Токио, 9 марта 2021, 10:16 — REGNUM Компании Nintendo и Jakks Pacific совместно выпустят в продажу игровой набор «Корабль Боузера» по мотивам видеоигр серии Super Mario. Об этом 8 марта сообщило издание Kotaku.
Набор поступит в продажу осенью 2021 года. Авторы Kotaku отмечают, что «Корабль Боузера» анонсировали в честь Дня Марио — неофициального праздника, который фанаты франшизы отмечают 10 марта.
Напомним, Боузер — это главный антагонист популярный серии видеоигр Super Mario. По сюжету, он является лидером черепах купа, мечтающим жениться на принцессе Пич.
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