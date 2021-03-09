Подгорица, , 10:13 — REGNUM В последнее десятилетие в Черногории ежегодно рождается значительно больше мальчиков, чем девочек, говорится в отчете управления статистики.

Согласно статистическим данным, в 2020 году в стране родилось на 262 мальчика больше.

С 2011 по конец 2020 года родилось на 2922 мальчиков больше, чем девочек, причем наибольший дисбаланс был зафиксирован в 2014 году, когда число девочек было меньше на целых 365, и наименьшее в 2016 году, когда их было 131.

В течение многих лет Черногория, наряду с Албанией, Азербайджаном и Арменией, была одной из стран с постоянной тенденцией иметь больше мальчиков, чем девочек, что может привести к большему демографическому дисбалансу. Фонд ООН в области народонаселения заявил, что Черногория входит в число стран с наибольшим дисбалансом в количестве новорожденных мальчиков и девочек в регионе Европы и Центральной Азии.

А именно, согласно этому источнику, на каждые 110 мальчиков в Черногории рождается в среднем 100 девочек, в то время как обычное соотношение составляет 100: 102−104.

По школьной статистике, девочек намного меньше, чем мальчиков. Таким образом, в 2020 году в начальных школах обучалось 68 506 учеников, из которых 35 719 мальчиков и 32 787 девочек.

Президент Ассоциации родителей Кристина Михайлович сказала, что в Черногории уже «давно существует тенденция играть с природой, которая никогда не срабатывает».

Он указывает, что они обратились в Минздрав из-за рекламы клиник, предлагающих пренатальные тесты, позволяющие определить пол в первые дни беременности.

«Селективные аборты существуют, но это табуированная тема. Никто об этом не говорит», — сказала она.

Профессор литературы, кинорежиссер и активистка Тамара Милошевич считает, что причиной рождения меньшего количества девочек является системное отношение к женщинам, что, конечно, обусловлено менталитетом, отдающим предпочтение детям мужского пола.