Киев, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 3261 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 9 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По данным пресс-службы, за сутки в стране 1837 человек были госпитализированы с COVID-19, 76 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных заболеванием.

Наибольшее число заражений выявлено в Винницкой и Ивано-Франковской областях — 460 и 433 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили свыше 1,41 млн случаев заражения, более 27 тыс. завершились летальным исходом, вакцинированы 19 118 человек.

Напомним, ранее власти Израиля отказались признавать индийскую вакцину Сovishield, применяемую на Украине. Это может стать проблемой для украинских туристов, въезжающих в данную страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Израиля отказались признавать применяемую на Украине вакцину