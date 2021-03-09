Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Американский тюнинговый дом Hennessey Performance Engineering выпустил один из самых быстрых McLaren 765LT. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Актуальная версия McLaren 765LT имеет четырёхлитровый двигатель V8 максимальной мощностью 765 «лошадей» (800 Нм). С 0 до 100 км/ч машина набирает за 2,8 секунды.

Тюнеры увеличили производительность британского суперкара на 235 л. с., до 1000 «лошадей». С модернизированным мотором McLaren 765LT стал на 0,6 секунды быстрее — до «сотни» он разгоняется за 2,1 секунды.

Чтобы добиться таких параметров, специалисты компании перенастроили блок управления двигателем, провели калибровку некоторых систем, а также доработали систему выпуска.

На модернизацию было потрачено 24 950 долларов (около 1,85 млн рублей).

Ранее немецкое тюнинг-ателье Novitec модернизировало силовой агрегат McLaren 765LT. После этого авто стало более динамичным. «Сотню» оно теперь набирает за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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