Бразилиа, , 10:11 — REGNUM Судья Верховного суда отменил все приговоры экс-президенту Бразилии Луису Инасио Луле, что позволит ему баллотироваться на выборах 2022 года. Об этом сообщает издание La Razón.

Отмечается, что 8 марта Верховный суд Бразилии отменил приговоры по четырем делам о коррупции в отношении бывшего главы государства. Суд восстановил политические права Лулы, что позволит ему баллотироваться на президентских выборах в 2022 году. Федеральный судья Эдсон Фачин утверждает, что Серхио Моро был «некомпетентен» судить Лулу. Судья уверяет, что дела против президента Бразилии в период с 2003 по 2010 год должны были рассматриваться не в суде Куритибы во главе с Моро, а в федеральных округах.

Решение суда является ответом на апелляцию, поданную в 2018 году Лулой. В том году два жестких приговора заставили его потерять политические права, отказаться от своей кандидатуры на пост президента и сесть в тюрьму. Он был освобожден из тюрьмы в ноябре 2019 года после 19 месяцев заключения. С самого начала расследования Лула утверждал, что Моро «не был беспристрастным».

Решение суда — победа бразильских левых. Лула подал апелляцию в Верховный суд, как только Моро объявил, что принял приглашение ультраправого Жаира Болсонару стать его министром юстиции. В середине февраля бывший президент заверил, что, если его приговоры будут отменены, он будет баллотироваться на выборах против Болсонару: «Я уже был президентом. Чтобы снова стать им снова, должна быть более веская причина. Если нужно будет оспорить выборы, чтобы победить болсонаризм, не сомневайтесь, что я буду в распоряжении».

Лидер Рабочей партии уточнил, что это также будет «зависеть от политической ситуации». Лула обвинил Моро в организации «заговора», чтобы помешать его возвращению на пост президента. Возвращение Моро к судебной карьере осложняется его близостью к Болсонару.