Пермь, , 10:10 — REGNUM В Пермском крае проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины под колесами электрички, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел вечером 8 марта на остановочном пункте 38 километра восьмого пикета перегона «Ляды — Адищево» Свердловской железной дороги. Электричка, следовавшщпя по маршруту Чусовская — Пермь-1, сбила мужчину 1963 года рождения.

По предварительной информации, пермяк переходил железнодорожные пути перед близко идущим электропоездом. Машинист, заметив пешехода, подал сигнал и применил экстренное торможение.

Граждан призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности на объектах железной дороги. Переход через железнодорожные пути возможен только в специально отведенных для этого местах.

В 2020 году количество случаев травмирования на Свердловской железной дороге снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом (пострадали 99 человек, из них 70 погибли). Основными причинами несчастных случаев названы хождение по железнодорожным путям и переход через пути вне разрешенных мест.