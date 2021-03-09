Москва, , 10:33 — REGNUM В Южном административном округе (ЮАО) Москвы ликвидирован незаконный контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом сообщается на сайте столичной Госинспекции по недвижимости.

Объект располагался по адресу: Духовской переулок, владение 17. Незаконное строение ограничивало доступ населения к территории общего пользования. При этом разрешения на строительство объекта не выдавалось и он не был поставлен на кадастровый учёт.

«Действующий контрольно-пропускной пункт находился в границах участка, выделенного под эксплуатацию улично-дорожной сети и не предполагающего застройки. Сейчас самострой демонтирован, территория приведена в порядок», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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