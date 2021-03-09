Ташкент, , 10:11 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане было выявлено 28 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 80 247.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Узбекистане на сегодняшний день составляет 635.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 78 939 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Узбекистане за сутки было выявлено 43 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.