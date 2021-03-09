Москва, , 10:09 — REGNUM Умер главный тренер клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия» Александр Левицкий. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Левицкий скончался в больнице на 57-м году жизни, у него был инсульт.

Левицкий был главным тренером «Красной Армии» с июля 2019 года. В сезоне-2018/19 он был членом тренерского штаба юниорской сборной России, которая стала серебряным призёром чемпионата мира.

С 2006 года Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА. Под его руководством команда игроков 2001 года рождения трижды стала чемпионом России.