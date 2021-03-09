Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Здание Конгресса США охраняется недостаточно хорошо. Об этом говорится в большом отчёте, направленном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая и инициировала проверку готовности полиции к защите американского парламента, сообщает Washington Post со ссылкой на документ.

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В отчёте, составленном отставным генерал-лейтенантом ВС США Расселом Оноре указано, что служба безопасности Капитолия «недоукомплектована, недостаточно оснащена и не имеет надлежащей подготовки». Также отмечено, что полиция Капитолия не имеет должной разведки, чтобы защитить Конгресс США от нападений, подобных январскому штурму. В этой связи эксперты рекомендовали увеличить число сотрудников полиции Капитолия в четыре раза — с 233 человек до тысячи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года сторонники теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Глава Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил, что его ведомство расценивает произошедший штурм здания Конгресса США как акт внутреннего терроризма. Спустя три недели после этих событий обвинения в массовых беспорядках были предъявлены больше чем 150 протестующим.

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