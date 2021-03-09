Варшава, , 10:08 — REGNUM Дальнейшие санкции ЕС против «режима Лукашенко» неизбежны. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось в рамках онлайн-конференции, посвященной обсуждению ситуации в Белоруссии.

«Ситуация не может оставаться такой, как сейчас. Евросоюз будет продолжать санкционное давление на режим Лукашенко. Это неизбежно. С другой стороны, я напомню, что нами принята программа экономической поддержки оппозиции, но стоило бы принять и новый план поддержки демократической Белоруссии в иных сферах, чтобы приблизить её к победе», — отметил он.

В видеоконференции приняли участие послы 27 стран Евросоюза, а также США, Великобритании и Канады, представители Еврокомиссии, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и директор польского белорусскоязычного телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы.