Осака, Япония, , 10:08 — REGNUM Тематический парк развлечений Super Nintendo World откроется уже 18 марта 2021 года. Об этом 8 марта сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/Nintendo/status/1368795005997830144

Известно, что в первые месяцы после открытия в Super Nintendo World будут соблюдаться необходимые меры безопасности: обязательное ношение масок, ограниченная вместимость посетителей и специальная нумерация билетов. Напомним, официальное открытие парка уже несколько раз отменялось из-за пандемии коронавируса.

Super Nintendo World — это парк развлечений, в котором все аттракционы посвящены играм японской компании Nintendo. Он расположен на территории Universal Studios Japan (Осака).

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