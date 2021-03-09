Ярославль, , 10:07 — REGNUM Ярославские больницы продолжают возобновлять плановый приём больных, прерванный из-за пандемии. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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Так в Ярославской больнице №2 снова можно будет попасть к неврологу, терапевту, а также к акушеру и гинекологу. Помимо этого, в больнице снова можно получит экстренную помощь с инфекционными заболеваниям.

В Рыбинске в больнице №1 в штатный режим работы переведены койки, работающие по профилю «гинекология».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ещё пять ярославских больниц возобновляют работу в обычном режиме.

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