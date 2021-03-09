Новосибирск, , 10:06 — REGNUM В инфекционных стационарах Новосибирска на сегодняшний день, 9 марта, находится 1221 взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В районных больницах — 713 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Под медицинским наблюдением находятся 2218 жителя области, 102 983 человека сняты с наблюдения», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 1 331 518 тестов на коронавирус.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, всего в регионе выявлено 36 703 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2087 детей; 33 590 пациентов выздоровели (+37 за сутки), 1503 новосибирца скончались.

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