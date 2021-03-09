Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге два гражданина Таджикистана осуждены за оборот наркотических средств. Приговор вынес Чкаловский районный суд, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд выяснил, что ранее они купили более 155 граммов героина и хранили у себя. Их преступные действия пресекли сотрудники транспортной полиции, а наркотики были изъяты.

Суд назначил одному из них 8 лет и 10 месяцев заключения, а второму — 9 лет. Отбывать сроки они будут в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.