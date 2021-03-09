Москва, , 10:04 — REGNUM Власти Москвы до конца 2021 года планируют построить двухсотый дом по программе реновации, сообщается на сайте Стройкомплекса.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, программа реновации набрала хорошие темпы, и далее они будут только наращиваться.

В настоящее время для строительства новых домов выбраны 489 стартовых площадок. На них намечено построить порядка 7,8 млн кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по реновации уже построено 102 жилых дома площадью 1,2 млн кв. метров.

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