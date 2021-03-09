Чита, , 10:04 — REGNUM Жители села Малета в Петровск-Забайкальском районе Забайкалья почти год платили вывоз мусора, согласно заключенному договору, но компания «Олерон+» его не вывозила. Как пояснила сегодня, 9 марта, пресс-секретарь Государственной инспекции Забайкальского края Дарья Кузьмина, услуга не предоставлялась гражданам с апреля 2020 года по февраль 2021 года. За это время они заплатили 325 979,69 рублей.

Теперь, по настоянию Госинспекции Забайкалья, на эту сумму мусорный оператор произвёл перерасчёт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, московская компания «Олерон+», вызвавшаяся полностью контролировать вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы» с 1 января 2019 года. В виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не решены, да и сама схема вызывает вопросы, глава региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год. Одна из самых серьёзных проблем Забайкалья — нехватка мусорных полигонов.

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