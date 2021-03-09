Москва, , 10:04 — REGNUM Итоги голосования на Первом канале российского телевидения, согласно которым в отборе на песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году от России победила певица Манижа (Manizha), прокомментировал 9 марта музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Манижа как сама персона — достойная девочка, вопросов нет», — приводит его слова RT.

Также продюсер рассказал, что он в таких случаях исходит из того, что могла бы такая песня звучать в его плеере, быть в списке треков на нем и стали бы ее слушать его близкие, так как, по мнению Пригожина, «песня должна цеплять».

При этом он затруднился сказать, может ли данная песня победить на «Евровидении».

"Мне кажется, что (шансы на победу — ред.) совсем не высокие. Я сегодня перелистывал, посмотрел номер: всё симпатично, даже неожиданно для меня — этот номер, выступление, изжоги никакой нет», — заключил Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Манижа заявила, что песня «Русская женщина», с которой она представит Россию на «Евровидении», посвящена «трансформации самоощущения женщины» за последние столетия.