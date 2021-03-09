Ташкент, , 10:01 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал альтернативные формы дошкольного образования. Об этом 9 марта сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

5 марта Мирзиёев подписал постановление, направленное на совершенствование системы поддержки женщин и обеспечение их активного участия в общественной жизни.

Отмечается, что альтернативные формы дошкольного образования направлены на развитие детей, улучшение бытовых условий женщин и создание благоприятных условий для занятия предпринимательской деятельностью.

Власти республики проведут опись пустующих зданий и сформируют список детей, неохваченных дошкольным образованием. Кроме того, одинокие матери смогут получить финансовую поддержку на посещение детского сада, в том числе семейного негосударственного образовательного учреждения.

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