Вашингтон, , 09:59 — REGNUM В Соединённых Штатах на сегодняшний день распределено более 80 млн доз вакцины от COVID-19, заявила вице-президент США Камала Харрис.

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«Более 80 млн доз вакцин сейчас распределено. За прошлую неделю 18 млн доз было направлено в штаты, аптеки и центры здравоохранения», — сказала она на видеоконференции Национальной лиги городов.

Она добавила, что компании-конкуренты объединились для наращивания производства вакцин. Это означает, что в США «полностью обеспечат препаратами взрослое население к концу мая».

Как сообщало ИА REGNUM, в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 29 млн человек. Суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США превысило 525 тыс., за минувшие 24 часа в стране от данного заболевания скончались 669 человек.