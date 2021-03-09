Москва, , 09:58 — REGNUM В Москве задержали мужчину, находившегося в неадекватном состоянии. Об этом сообщает 9 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, 8 марта мужчина без одежды и обуви бегал по проезжей части улицы Люсиновская. В его руках были топор и стамески. Гражданина задержали и доставили в полицию. Уточняется, что на теле задержанного имелись повреждения, которые, с его слов, он нанёс себе сам.

В отдел полиции, куда доставили мужчину, вызвали скорую помощь. Выяснилось, что задержанному 39 лет, он из Омска и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Выясняются обстоятельства случившегося.