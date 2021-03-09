Воронеж, , 09:58 — REGNUM Деревянная скульптура, которую в СМИ уже назвали «новой Алёнкой», появится на территории города Павловска Воронежской области.

Арт-объект, изображающий героев русской сказки Алёнушку и её братца Иванушку, будет создан из дерева. По словам одного из создателей скульптуры Александра Ивченко, новую «Алёнку» планируют установить в Павловске в месте, связанном с агрокультурой.

«Берёшься за пилу и думаешь: «Лишь бы не получилась Алёнка». А тут так вышло, что нужно было сделать сестрицу Алёнушку и братца Иванушку. Здесь больше смеха, чем новостей», — цитируют Ивченко «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Алёнка», установленный в Нововоронеже в декабре 2020 года, за считанные часы прославился на всю страну. В сети мнения разделились — кто-то счел скульптуру ужасной, кто-то — напротив, оригинальной. Однако в итоге спорный подарок городу демонтировали спустя несколько дней после установки. В феврале арт-объект выставили на аукцион, он был продан за 2,6 млн рублей. Известно, что памятник планируют установить в будущем парке скульптур города-спутника «Солнечный».

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