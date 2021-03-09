Волгоград, , 10:00 — REGNUM Более 600 граммов сильнодействующего наркотического средства изъяли оперативники у 67-летнего жителя Кировского района Волгограда. Следствию предстоит выяснить происхождение наркотика и цель, с которой мужчина его хранил, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Свёртки с наркотиком неработающий волгоградец хранил в своём домовладении. Обнаружить запрещённые вещества оперативникам помогли кинологи с собаками. В общей сложности изъято более 656 граммов вещества. Экспертиза подтвердила, что в свёртках находилось морфиносодержащее наркотическое средство. Из этой можно было изготовить несколько десятков тысяч разовых доз.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело.