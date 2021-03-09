Энгельсский район, Саратовская область, , 10:03 — REGNUM С 9 марта в связи с проведением капитального ремонта закрывается мост через оросительный канал на автоподъезде у села Квасникова Энгельсского района. Об этом сообщает пресс-служба минтранспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Капремонт планируют завершить до конца августа текущего года. Подрядчик не исключает возможности сдать объект досрочно. Работы в русле оросительного канала намерены завершить до заполнения его водой в конце весны. Жителей просят с пониманием отнестись к временному прекращению движения по мосту.

Во время ремонтных работ строители заменят пролетные строения, увеличат грузоподъемность моста и ширину проезжей части. Важный инфраструктурный объект обеспечивает проезд большегрузов к строящемуся производственному помещению ООО «Свинокомплекс Хвалынский». Проезд грузового транспорта будет временно осуществляться через город Энгельс, движение легковых автомобилей возможно через оросительный канал по мосту у поселка Новопушкинское, уточняет пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году начнётся ремонт моста Саратов — Энгельс, при этом движение перекрывать не планируется. Кроме того, у поселка Татищево возведут путепровод через железную дорогу, реконструируют мосты через реки Малый Иргиз и Терешка в Духовницком и Хвалынском районах, начнётся ремонт моста через магистральный канал на подъезде к селу Квасниковка в Энгельсском районе, завершится реконструкция путепровода через железную дорогу на Вольском тракте у поселка Зоринский.

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