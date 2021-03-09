Новосибирск, , 09:52 — REGNUM С магистралей и улиц Новосибирска за три выходных дня дорожные службы вывезли 31 562 куб. метра снега. Об этом сообщает мэрия города.

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«С 6 по 8 марта для обработки улично-дорожной сети были использованы 50,8 тонны «Бионорда» и 1145 тонн противогололедной смеси из отсева горных пород», — уточнили в горадминистрации.

На уборку были выведены: 6 марта — в дневную смену 155 единиц техники, в ночную — 259; 7 марта — в день — 158 единиц техники, в ночь — 245; 8 марта — в день — 169 единиц техники, в ночь — 234.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 9 марта, поручил усилить подготовку к паводку, очистку дворов и вывоз снега.

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