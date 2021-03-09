Токио, , 09:53 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan оснастит рестайлинговый кроссовер X-Trail модернизированным турбомотором. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Автомобиль, предназначенный исключительно для китайского рынка, получит ультрасовременный турбомотор с переменной степенью сжатия.

В движение новый X-Trail будет приводить 1,5-литровый трёхцилиндровый турбированный агрегат VC-Turbo с пиковым крутящим моментом 300 Нм. С ним сочетается вариатор и привод 4×4.

Автопроизводитель оснастит модель системой стабилизации, адаптивным круиз-контролем, а также предотвращающей от лобовых столкновений системой. Кроме того, для авто предусмотрены панорамная крыша с люком и электропривод пятой двери.

Старт продаж новых Nissan X-Trail в КНР запланирован на июнь 2021 года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году российские автолюбители купили 56 352 машины марки Nissan — на 13% меньше, чем в 2019 году.

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