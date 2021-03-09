Гай, Оренбургская область, , 09:51 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 9 марта на трассе Гай — Новочеркасское в снежном плену оказали 17 автомобилей. Причиной затора стало ДТП, в результате которого на один грузовик занесло и развернуло поперек трассы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

До прибытия трактора полицейские обеспечивали безопасность граждан, находящихся в стоящих автомобилях. Стоит отметить, что 8 марта в Оренбуржье бушевала метель. Ряд трасс до сих пор остается закрытыми.

В частности, до утра 10 марта продлили ограничительную меру на дороге Кувандык — Новосимбирка и Новосимбирка — Сарбай.

Во второй половине дня 9 марта планируют возобновить движение на трассах Гавриловка — Карагузино, Карагузино — Ислаевка, Гавриловка — Надеждинка, Бурунча — Вторая Александровка, Желтое — Кондуровка, Октябрьское — Благодарное, Подъезд к селу Взгорье от дороги Октябрьское — Благодарное км, Подъезд к селу Зеленый Дол от трассы Октябрьское — Благодарное.

Согласно метеопрогнозу, 9 марта в западной и восточной части региона продолжается метель, порывы ветра в течение дня будут достигать 18 метров в секунду.