Ярославль, 9 марта, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Два посёлка в Красноперекопском районе Ярославля остались без автобусного сообщения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Дорога в Починках

6 марта автобусы № 17 и 85к перестали заходить в Творогово и Починки. Всё дело в плохих дорогах. На этом сразу же обратили внимание жители в социальных сетях, ведь об изменении маршрута их даже не предупредили.

«Вчера вечером я с двумя детьми села на 17 автобус на Комсомольской площади. Чтобы не ломать ноги, руки и остальные части тела решили ехать до остановки 13 линия, но с удивлением обнаружила, что поехали мы по улице Декабристов. То есть минуя всё Творогово. Ни кондуктор, ни водитель не сообщили об изменении маршрута. В результате мне с детьми пришлось идти пешком», — написала в социальных сетях жительница Ярославля.

9 марта на еженедельном общегородском совещании мэрии о проблеме заговорил мэр Ярославля Владимир Волков. Он задал вопрос главе администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрею Удальцову:

«Андрей Дмитриевич, вот по Вашему району, по двум разным улицам, по двум ситуациям были обращения. Первое это по Починкам, там, где транспорт не мог пройти общественный. Справились ли?», — спросил мэр.

По словам Андрея Удальцова, проблема была решена ещё 7 марта:

«Можем доложить. По Починкам — «Горзеленхоз» полностью убрал. Поставил грейдер. Убрал колейность. Там была проблема с ямами. Сейчас по этим ямам: убрана наледь, движение опять возобновлено, и мы сейчас эти ямы засыпаем, как временный вариант, щебнем», — отчитался чиновник.

В завершении разговора глава города поручил найти возможности не только для ямочного, но и для капитального ремонта улиц в посёлках.