В Ярославле два посёлка остались без автобуса из-за плохих дорог
Ярославль, 9 марта, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Два посёлка в Красноперекопском районе Ярославля остались без автобусного сообщения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
6 марта автобусы № 17 и 85к перестали заходить в Творогово и Починки. Всё дело в плохих дорогах. На этом сразу же обратили внимание жители в социальных сетях, ведь об изменении маршрута их даже не предупредили.
9 марта на еженедельном общегородском совещании мэрии о проблеме заговорил мэр Ярославля Владимир Волков. Он задал вопрос главе администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрею Удальцову:
По словам Андрея Удальцова, проблема была решена ещё 7 марта:
В завершении разговора глава города поручил найти возможности не только для ямочного, но и для капитального ремонта улиц в посёлках.