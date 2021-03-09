Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Гражданам Венесуэлы, которые находятся на территории Соединённых Штатов, Вашингтон готов предоставить статус временно защищённых от экстрадиции лиц. Такое решение было принято на фоне «экстренных обстоятельств» в Венесуэле, что делает небезопасным возвращение этих граждан домой. Об этом сообщает NBC News.

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Отмечается, что согласно приказу президента США Джозефа Байдена тысячи граждан Боливарианской Республики получат возможность обратиться за временной защитой в США. Эти меры затронут примерно 300 тыс. человек.

Гражданам Венесуэлы предлагается подать документы и после предоставления временного защищённого статуса получить вид на жительство и разрешение на работу на срок до 18 месяцев.

При этом отмечается, что нововведение коснётся только тех граждан Боливарианской Республики, которые находятся в США по состоянию на 8 марта. Для регистрации министерство внутренней безопасности объявит 180-дневный период, когда граждане смогут подать заявления в Службу гражданства и иммиграции.

Напомним, временный защищенный статус — это временное пособие, которое предоставляет защиту от депортации и разрешение на работу людям, которые не могут вернуться в свои страны из-за стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и других чрезвычайных условий.

Как сообщалоИА REGNUM, в январе 2021 года сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) заявил о намерении внести на рассмотрение законопроект, дающий право гражданам Венесуэлы, которые бежали из страны от гуманитарного кризиса, законно жить и работать в США в рамках временного защищенного статуса. Он пояснил, что временный защищённый статус является законным иммиграционным статусом, в отличие от выдворения по программе принудительной депортации.