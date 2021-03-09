Джакарта, , 09:51 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии официально выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

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В рекомендации ВОЗ указано, что эффективность вакцины AstraZeneca составляет 62,1%.

В Индонезии разрешение на использование вакцины ранее получила китайская компания Sinovac.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что поставка вакцины AstraZeneca в Индонезию будет происходить двумя партиями в первом и втором кварталах 2021 года. В первой партии Индонезия получит 11 740 800 доз вакцины. Поставка первой партии будет осуществлена до мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиизаявила, что поставка миллиона доз вакцины AstraZeneca стала результатом многостороннего сотрудничества.

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