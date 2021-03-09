Барнаул, , 09:50 — REGNUM В Алтайском крае, где традиционно сложились самые маленькие в Сибири зарплаты, по итогам 2020 года стали получать больше: на 7,2% в сравнении с 2019 годом.

По данным регионального управления по труду и занятости населения, темп роста среднемесячной заработной платы по региону (107,2%) превысил среднероссийский показатель (106,7%), что способствовало сокращению отставания Алтайского края по номинальной заработной плате на 0,3 процентных пункта.

Больше чем на 10% стали получать в организациях растениеводства и животноводства, охоты и предоставлении услуг в этих областях, лесоводства и лесозаготовок, производства резиновых и пластмассовых изделий, деятельности транспорта, почтовой связи и курьерской деятельности, по операциям с недвижимым имуществом.

Такой же рост отмечен в областях образования, здравоохранения и социальных услуг. Стабильно растет заработная плата в организациях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли. В декабре 2020 года она составила 27,8 тысячи и 25,6 тысячи рублей соответственно. В этой сфере трудится 121,3 тысячи человек, или 21,3% от среднесписочной численности работников по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где сложились самые маленькие зарплаты, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячный заработок составил 29 057 рублей.

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