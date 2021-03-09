Село Шира, Хакасия, , 09:49 — REGNUM Населённый пункт в Хакасии отстояли от огня. Как сообщили ИА REGNUM 9 марта в республиканском главке МЧС, первый в этом году степной пожар возник недалеко от села Шира в ночь на 6 марта. Из-за порывистого ветра огонь продвигался в сторону села и ближайшего аала Малый Спирин. Огонь удалось остановить в сотне метров от жилых домов.

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По данным МЧС, пожар возник из-за горячей золы и стихийной свалки. На момент прибытия огнеборцев фронт возгорания составлял 1,5 километра. Огонь быстро распространялся по сухой траве. Для возможной эвакуации жителей развернули временный пункт размещения.

Почти трёхкилометровый пал удалось локализовать спустя почти три часа усилиями пожарных, муниципальных властей и местных жителей. Пламя остановили в сотне метров от заборов частных домовладений. Ликвидировали возгорание в течение часа. В тушении были задействованы более 300 человек и девять единиц техники.

По информации органов дознания, пожар начался с пустыря, находящегося в километре от Шира. На пустыре образовалась стихийная свалка. Кто-то вывалил сюда шелуху от кедровых орехов. Затем на свалку попала не достаточно остывшая печная зола. Ветер раздул угли, огонь пошёл в сторону села.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии в связи с началом весенне-летнего пожароопасного сезона просят соблюдать меры личной безопасности.

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