Ницца, Франция, , 09:49 — REGNUM «Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче 28-го тура чемпионата 1/16 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Монако» голы забили нападающий Кевин Фолланд на 29-й минуте и полузащитник Рубен Агилар на 87-й. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин на 81-й минуте и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» вышел в 1/8 финала Кубка Франции.

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