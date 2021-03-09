Москва, , 09:49 — REGNUM В мобильном приложении портала «Моя Москва» после обновления москвичам стали доступны новы функции, сообщается на портале мэра столицы.

Теперь с помощью новых функций пользователи смогут оплатить домашний телефон МГТС. Оплату можно произвести банковской картой и через Apple Pay.

Также москвичи смогут прочитать новости того района столицы, в котором живут, размещенные на портале mos.ru c тегом района за текущий день. Пока новые функции доступны пользователям iOS. Позже станут доступны владельцам Android.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мобильном приложении портала mos.ru «Моя Москва» появилась новая услуга — оплата счетов за электричество.

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